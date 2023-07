Mbappé, Roma, Ferlaino e nuoto: le ultimissime

Psg nel caos per il caseo Mbappé. Svelata la terza maglia della Roma. Incidente domestico per Ferlaino. Setterosa eliminato al mondiale

ROMA - Più passano i giorni e più la situazione diventa grottesca. Un Mbappé in Giappone con il Psg c’è, ma è Ethan, il fratello minore di Kylian. È entrato ieri al 60’ dell’amichevole finita 0-0 contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, suscitando sentimenti contrastanti tra il pubblico di Osaka che aveva già comprato da settimane il biglietto per vedere il fratello maggiore e che invece s'è dovuto accontentare di una squadra pressoché sperimentale in cui non giocava nemmeno Neymar.

Mentre la squadra di José Mourinho lavora in ritiro in Portogallo, il club sui social ha presentato ufficialmente la divisa bianca per la prossima stagione. Con un disegno che somiglia molto a quello apprezzatissimo dai tifosi per la prima maglia. Questa è interamente bianca con le tre strisce dell'Adidas color antracite: "La texture della maglia - si legge sul sito - riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d'acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR, un chiaro riferimento alla tradizione storica del Club".

Incidente domestico per Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli, oggi 92enne, alla guida del club nell'era Maradona e dei primi due scudetti, è caduto dalle scale riportando la frattura del setto nasale. Ricoverato al Secondo policlinico di Napoli, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il Calcio Napoli ha pubblicato un tweet con il quale augura "una pronta guarigione" a Ferlaino: "Forza Presidente", scrive il club azzurro sul suo account ufficiale.

Il Setterosa è stato sconfitto dall'Olanda per 8 a 9 (parziali: 2-4, 3-2, 2-2, 1-1) nella semifinale dei Campionati mondiali di Fukuoka. Nella mattinata italiana le azzurre della pallanuoto hanno ceduto alle olandesi al termine di una partita molto combattuta. Venerdi' le azzurre di Carlo Silipo, che nel corso dei quattro periodi hanno effettuato 35 tiri contro i 28 delle olandesi, disputeranno la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Australia e Spagna. Ascolta le news della mattina