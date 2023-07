Lazio, Coppa Italia, Genoa e Mbappé: le ultimissime

Immobile protagonista in amichevole. Svelato il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Ufficiale Retegui in rossoblù. Una delegazione dell'Al-Hilal incontra Mbappé

ROMA - Quarta amichevole per la Lazio e altrettante vittorie per i biancocelesti che nell'ultima partita sotto le Tre cime di Lavaredo hanno battuto 2-0 gli sloveni dell'NK Bravo: grande protagonista il solito Immobile autore di una doppietta. Esordio con la maglia biancoceleste per il neo acquisto Castellanos che nella ripresa ha preso il posto dell'attaccante azzurro,. In campo anche Luis Alberto dopo le polemiche per il mancato rinnovo-adeguamento scoppiate 24 ore fare r siolte con la firma sul contratto.

La Coppa Italia aprirà la stagione 2023/2024. La manifestazione -arrivata alla 77ª edizione del torneo - inizierà domenica 6 agosto 2023 e vivrà l’atto conclusivo della finalissima mercoledì 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma. l sorteggio del tabellone potrebbe regalare grandi partite già a partire dai quarti di finale. L’Inter - testa di serie nº 1 - dovrebbe trovare ai quarti di finale la Fiorentina, il Milan potrebbe incrociare l’Atalanta, la Juventus troverebbe il Napoli, mentre le romane si sfiderebbero nel derby della Capitale.

"Un nuovo re è in città". Così il Genoa ha ufficializzato sui propri profili social l'arrivo di Mateo Retegui, 24enne centravanti italo-argentino acquistato dal Boca Juniors (dove era rientrato dal prestito al Tigre). Dopo aver superato le visite mediche di rito l'attaccante della Nazionale di Roberto Mancini ha così formalizzato il suo accordo con il club ligure, che lo ha annunciato appunto sui social presentandolo simpaticamente come 'ReTegui' su una carta da gioco.

I dirigenti dell'Al Hilal sono a Parigi per presentare il loro progetto a Kylian Mbappé e al suo entourage. Il quotidiano francese L'Equipe svela l'ultimo assalto degli arabi all'attaccante della nazionale francese. L'Al-Hilal nei giorni scorsi ha presentato un'offerta da 300 milioni di euro al PSG, la società ha permesso al club arabo di parlare direttamente con l'attaccante.