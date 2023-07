Napoli, Roma, Serie A e scherma: le ultimissime

L'Al-Hilal punta Osimhen. Ore decisive per il rinnovo di Dybala. Fumata nera per i diritti tv. Arriva l'oro nel fioretto femminile

ROMA – Kylian Mbappé non cederà alle sirene saudite. Nonostante la ricca offerta e il pressing costante dell'Al-Hilal, la squadra che ha appena acquistato Milinkovic-Savic dalla Lazio e Koulibaly dal Chelsea, l'attaccante del Psg attraverso il suo entourage ha respinto ogni assalto. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, infatti, l'Al-Hilal molto presto tenterà l'assalto per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, ieri volato a Parigi ma non per motivi legati al mercato, è in trattativa col club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto.

Ore decisive per il rinnovo di Dybala che attualmente percepisce 6 milioni netti a stagione e la cui clausola da appena 12 milioni per lascare l'Italia scade a fine mese: Tiago Pinto, sbarcato nel ritiro in Algarve martedì sera, sperava di poter chiudere la vicenda in tempi ragionevoli, incontrando lo staff di Dybala e proponendo un ritocco blando. Con prolungamento fino al 2026 e rimozione (o almeno robusto innalzamento) della clausola rescissoria. Ma non è così semplice sistemare le cose. Bisogna parlare ancora.

L'Assemblea della Lega Serie A si e' svolta in videoconferenza trattando anche il tema dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per il periodo 2024 - 2029. Ieri sera, ricorda la Lega in una nota, si e' concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, DAZN, Mediaset e SKY. "Come previsto dalle norme dell'Invito a Offrire - si legge nel comunicato - le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre".

Alice Volpi conquista l'oro nel fioretto femminile ai mondiali in corso a Milano battendo una straordinaria Arianna Errigo nella finale tutta italiana. La toscana ha superato la brianzola con 15 stoccate contro 10. Medaglia di bronzo per Martina Favaretto a completare un podio interamente azzurro.