Inter, calcio, nuoto e Sporte Salute: le ultimissime

L'Inter pareggia contro l'Al-Nassr. le fiamme gialle nella sede della Samp. Paltrinieri chiude il mondiale. Individuato il nuovo presidente di Sport e Salute

ROMA - Prima uscita internazionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi impegnati in Giappone per la tournèe estiva avversario L'Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo: la sfida è terminata sull'1-1. vantaggio della squadra araba con Ghareeb al 23' del primo tempo prima dell'intervallo ci ha pensato il neo acquisto Frattesi a rimettere tutto in parità. prossimo step martedi 1 agosto quando l'Inter affronterà il PSG dell'ex Skriniar.

I finanzieri del Nucleo di polizia economicofinanziaria di Genova hanno eseguito un decreto di perquisizione nella sede della Sampdoria, "finalizzata al sequestro di documentazione amministrativa, contabile e fiscale". La procura del capoluogo ligure procede per false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, "in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra Sampdoria e Juventus".

Gregorio Paltrinieri chiude anzitempo il mondiale di nuoto di Fukuoka. L'azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico, dopo l'8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, di rinunciare ai 1500 metri stile libero ed è già in volo per tornare in Italia. Il campione carpigiano chiude così l'avventura iridata con due medaglie nel nuoto di fondo: l'oro nella staffetta 4x1500 e l'argento nella 5 chilometri.

Marco Mezzaroma presidente e Diego Nepi Molineris amministratore delegato di Sport e Salute, si tratterebbe delle scelte del governo per la società in house, a quanto apprende l'Adnkronos. Mezzaroma imprenditore romano ed ex patron della Salernitana e Nepi Molineris, attuale dg della società, prenderebbero il posto di Vito Cozzoli che attualmente ricopre entrambe le cariche. Ascolta le news della mattina