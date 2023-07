Roma, Lazio, Milan e David Silva: le ultimissime

Confermata la squalifica Uefa di Mourinho. Brusca frenata nella trattativa Lazio-Sow. Il Milan ufficializza Chukwueze. David Sila si ritira

ROMA - Jose' Mourinho dovrà saltare le prime quattro gare di Europa League della prossima stagione. La Uefa, infatti, ha respinto il ricorso del club giallorosso, in merito alla decisione della commissione etica disciplinare della Uefa di squalificare l'allenatore portoghese per quattro turni dopo la finale di Europa League, Siviglia-Roma, vinta dagli spagnoli ai rigori. In quell'occasione Mourinho protesto' in maniera molto accesa nei confronti dell'arbitro inglese Taylor nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest.

Lazio e Sow affare chiuso. Anzi no. Secondo Sport.de sul giocatore sarebbe piombato il Siviglia. E così il giocatore starebbe riflettendo sul suo futuro. Un incontro a Salisburgo con gli agenti dello svizzero e il ds andaluso, Victor Orta, avrebbe cambiato le carte in tavola. E così per Sow, il trasferimento alla Lazio, diventerebbe solo una seconda opzione.

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L'attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028". Lo ha annunciato il club rossonero. L'attaccante con il Villareal ha totalizzato 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria.

"Oggi è un giorno triste per me. Oggi é il momento di dire addio a ciò a cui ho dedicato tutta la mia vita. Oggi e' il momento di salutare i miei compagni, che per me sono come una famiglia". Cosi' sui social David Silva, fantasista spagnolo, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Il classe 1986, che in carriera ha indossato anche le maglie di Valencia, Eibar, Celta Vigo e soprattutto Manchester City, pochi giorni fa nel corso di un allenamento ha riportato una lesione al crociato anteriore sinistro. Silva con la nazionale spagnola ha conquistato un Mondiale (2010) e due Europei (2008 e 2012). Ascolta le news del pomeriggio