Milan, Juventus, Krygios e scherma: le ultimissime

La Juve batte il Milan in amcihevole e si regala Gonzalez. Krygios: "Non giocherò fino a 33 anni". Marini oro nel fioretto

ROMA - Amichevole tutta italiana a Los Angeles tra la Juventus e il Milan a trionfare i calci di rigore è stato…. Gol e spettacolo ai tempi regolamentari che si sono conclusi con un pirotecnico 2-2: vantaggio Milan al 22' con Thiaw, pareggio della Juve al 33' con Danilo. Nuovo vantaggio rossonero al 39' con Giroud la rete del pareggio definitivo porta la firma di Rugani. Dal dischetto decisivi gli errori di Romero, Pobega e Bartesaghi.

La Juve, sempre alla ricerca di giovani promesse, sembra essere pronta ad accoglierne una nuova. Si tratta di Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguaiano ventenne (è nato il 6 giugno 2003), che secondo quanto riportato da SkySport sarebbe a un passo dal passaggio al club bianconero. Si tratta di un giocatore che ha attirato l'interesse di diverse squadre europee grazie alle sue prestazioni nella seconda squadra del Valencia e, soprattutto, al Mondiale Under 20.

Il solito Nick Krygios, come sempre sopra le righe e senza peli sulla lingua. Il tennista ha ammesso di condurre una vita sregolata e di avere ancora pochi anni di carriera davanti a sé. L'australiano non ha un allenatore e, anche durante gli Slam, è stato avvistato al pub il giorno prima di una partita. Uno stile che è destinato a farsi sentire. Il 28enne ne ha parlato all'Ultimate Tennis Showdown di Los Angeles: "Non c'è nessuna fottuta possibilità. Assolutamente no. Fratello, non c'è alcuna possibilità che io giochi fino a 33 anni. Kyrgios che gioca fino a 33 anni è folle. Non giocherò fino a 33".

Sono bastate due partecipazioni ai Campionati mondiali e Tommaso Marini è già campione iridato. Dopo l'argento dello scorso anno, sulla pedana dell''Allianz MiCo' di Milano, il 23enne anconetano delle Fiamme Oro ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro nel fioretto, l'arma che nella storia della scherma azzurra è la più titolata. Marini, battendo in finale l'americano Nick Itkin per 15 a 13, oggi ha centrato il quattordicesimo oro mondiale del fioretto maschile azzurro.