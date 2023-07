Euro 2032, Mbappé, Twente e nuoto: le ultimissime

Italia e Turchia candidate a Euro2032. Bufera sui tifosi del Twente. Mbappé sogna il Real Madrid. Il Setterosa conquista il bronzo

ROMA - E' ufficiale l'accordo tra Federcalcio di Italia e Turchia per l'organizzazione degli Europei 2032. "Al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Turkish Football Federation hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla Uefa l'organizzazione congiunta di Uefa Euro 2032. Pregresse esperienze di successo (Euro 2020, Euro 2012, Euro 2008), così come future proposte di candidatura dimostrano che la condivisione di eventi di tale portata rappresenta, da un lato, una via per il coinvolgimento diretto di un numero più elevato di appassionati e, dall'altro, la ricerca di una progettualità ancora più efficiente e sostenibile".

È bufera sui tifosi del Twente, dopo la rissa sugli spalti che li ha visti protagonisti. Succede tutto al termine della sfida contro l'Hammarby, terminata 1-0 per i padroni di casa e valida per il secondo turno preliminare di Conference League, quando i tifosi di entrambe le squadre riescono ad arrivare allo scontro sulla tribuna principale dello stadio De Grolsch Veste. "È terribile e indegno del Twente - ha poi commentato il direttore generale del Twente Paul van der Kraan - Queste cose non devono trovare spazio in uno stadio. Nei prossimi giorni dobbiamo capire come ciò sia potuto accadere".

Kylian Mbappé preferisce i sentimenti al denaro. Almeno per ora, visto che di anni ne ha soltanto 24 e ha un sogno nel cuore: vincere il Pallone d'Oro. S’era fatto convincere l’anno scorso a rimanere a Parigi, influenzato addirittura dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. L'impressione, però, è che si sia pentito. Kylian ha ancora tanti anni di carriera davanti ma è stanco di sentirsi dire cosa fare e adesso sogna di andare al Real Madrid. Il suo arrivo a Madrid darebbe il via ad un effetto domino con Vlahovic al Psg e Lukaku alla Juventus.

Il Setterosa conquista il bronzo ai mondiali di nuoto di Fukuoka. La nazionale italiana di pallanuoto dopo 8 anni torna sul podio mondiale sconfiggendo l'Australia per 16-14, in una partita dominata più di quanto suggerisce il punteggio. Sei reti ed mvp Roberta Bianconi, già in acqua assieme a Chiara Tabani Kazan 2015, quando sconfissero proprio le oceaniche per 12-10. Decisiva la difesa, dopo la brutalità fischiata a Pamieri, che si compatta e stoppa tre attacchi su cinque in inferiorità. Ascolta le news della mattina