Mbappé, Icardi, Euro 2032 e formula uno: le ultimissime

Per la Juve anche multa da 20 milioni. Il Psg chiede 250 milioni per Mbappé. Ufficiale la candidatura agli Europei di Italia e Turchia. Leclerc in pole position in Belgio

ROMA - La Uefa ha reso nota l'esclusione della Juventus dalla prossima edizione della Conference League. Ai bianconeri è stata inflitta anche una multa di 20 milioni. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA. Ripescata quindi la Fiorentina che avrà l'occasione di rigiocarsi la coppa dopo la sconfitta in finale contro il West Ham.

Mbappé, il Paris Saint Germain fissa il prezzo. L’attaccante francese - dopo aver rifiutato la mostruosa offerta dall’Arabia - è sempre più convinto di cedere alla corte del Real Madrid. Il club castigliano è da diversi anni sulle tracce dell’ex attaccante del Monaco, ma il momento del matrimonio tra le parti si avvicina. Mbappé ha già annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con il Paris, i dirigenti francesi non intendono perderlo a parametro zero. E quindi, l’unica possibilità è negoziare la cessione dell’attaccante con i dirigenti del Real Madrid ma il prezzo fissato sfiora i 250 milioni.

"La Uefa conferma di aver ricevuto una richiesta dalla Federcalcio italiana e dalla Federcalcio turca per unire le loro candidature in una candidatura congiunta per ospitare Uefa Euro 2032”. Così in una nota la Uefa che precisa: “Ora, lavoreremo con Figc e Tff per garantire che la documentazione da presentare per l'offerta congiunta sia conforme ai requisiti di gara. Se l'offerta congiunta soddisferà tali requisiti, sarà sottoposta al Comitato Esecutivo Uefa nel meeting del 10 ottobre, dove verranno designate le federazioni ospitanti per il 2028 e il 2032. Le decisioni sulle sedi e sui calendari orari delle partite saranno prese in una fase successiva".

Max Verstappen fa ancora l'alieno anche nel Gran Premio del Belgio, conquistando statisticamente l'ottava pole position della stagione di Formula 1, ma una penalità di cinque posizioni (sostituzione del cambio) permettera' alla Ferrari di Charles Leclerc di scattare dalla prima casella in griglia. In prima fila con lui ci sara' la Red Bull di Sergio Perez, mentre l'olandese sarà retrocesso in sesta posizione. Terzo scattera' Lewis Hamilton davanti all'altra Rossa di Carlos Sainz.