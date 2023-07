Juve, Roma, F1 e spada: le ultimissime

La Uefa ha escluso la Juventus dalla prossima edizione di Conference League. Il presidente dei bianconeri Gianluca Ferrero ha commentato la decisione sul sito ufficiale bianconero annunciando la volontà di non "presentare appello contro questo giudizio". Ferrero ha dichiarato: "Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni”.

Prosegue la preparazione della Roma in vista della prossima stagione nel ritiro di Algrave. I giallorossi hanno già disputato una prima amichevole, 1-1 contro il Braga, e si preparano a scendere in campo per il secondo test fissato per sabato 29 luglio alle 21.00 contro l'Estrela Amadora. Gli appuntamenti però non sono finiti, prima di far ritorno nella capitale i giallorossi sfideranno anche l'SC Farense.

Max Verstappen conquista “sul campo” la pole position nelle qualifiche del GP di Spa, con un tempo mostruoso e l’ennesima prestazione da campione assoluto. Che però non gli permetterà di partire per l’ennesima volta davanti a tutti, vista la squalifica emanata dalla FIA per l’impiego del quinto cambio in stagione. L’olandese retrocederà di cinque posizioni, scivolando al sesto posto. E consentendo alla Ferrari di Charles Leclerc di tornare davanti a tutti in una qualifica, proprio come accadde nel 2019.

È sfumato in finale il sogno della medaglia d'oro per l'Italia della spada femminile ai Mondiali di Milano, dove il quartetto del ct Dario Chiadò composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio è stato sconfitto dalla Polonia e deve così 'accontentarsi' della medaglia d'argento.