Lazio, Juve, Roma e Clasico: le ultimissime

L’enigma Sow non è risolto e nessuno sa come si risolverà. L’arrivo dello svizzero ha seminato nuova discordia tra Lotito e Sarri, solo in apparenza dissolta. Il tecnico rientrerà domani a Formello per la ripresa degli allenamenti e freme per parlare con Lotito. Lotito ieri ha raggiunto Cortina, vi rimarrà anche oggi, martedì sarà a Formello per incontrare Sarri. Doveva essere la coppia di mercato più temuta dell’estate e invece tutti e due cercano di prendere il comando sull’altro. Sarri è rimasto spiazzato, era convinto di essere al centro delle strategie, di essere assecondato e accontentato. S’è ritrovato un Lotito “diesse”: «I giocatori li scelgo io».

Massimiliano Allegri vuole fortemente Romeu Lukaku e il bomber belga aspetta soltanto la Signora. L’affare però è legato alla partenza di Vlahovic, che la Juve è disposta a cedere per 75 milioni. Nessuno, al momento, ha bussato alla Continassa con un’offerta di tale entità e quindi i tempi si allungano. Giuntoli potrebbe chiudere l’affare nei prossimi 10 giorni.

Con gli ultimi centrocampisti arrivati dal Psg, Pastore e Wijnaldum, la Roma è stata poco fortunata: i due, soprattutto per problemi fisici, hanno tradito le aspettative dei tifosi che li avevano accolti come campioni sulla fiducia. È dunque comprensibile un certo scetticismo attorno al nome di Renato Sanches: nella scorsa stagione, la prima a Parigi, si è fermato cinque volte, sempre o quasi per problemi muscolari, perdendo un totale di 19 partite. Nel 2016, a soli 18 anni, vinceva l’Europeo con la nazionale portoghese stabilendo il record di calciatore più giovane a festeggiare questo traguardo. Paragonato spesso a Clarence Seedorf, al quale lui stesso ammette di ispirarsi, meritò così l’attenzione del Bayern Monaco che proprio in quell’estate lo comprò dal Benfica per 35 milioni più 10 di bonus.

Non tradisce le attese il primo Clasico della stagione, disputato nuovamente negli States. Stavolta il derby di Spagna è stato celebrato all’AT&T Stadium di Arlington, domicilio abituale dei Dallas Cowboy della NFL e si è chiuso con un esagerato 3-0 a favore del Barça. Punizione severissima per un Real a dir poco sfortunato, che ha centrato ben quattro traverse.