Napoli, Roma, F1 e Renzi: le ultimissime

Roberto Calenda, l’agente di Vitor Osimhen, è arrivato in serata a Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo la seconda parte del ritiro precampionato. Probabilmente discuterà con De Laurentiis il rinnovo del centravanti nigeriano, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e una serie di pretendenti che potrebbero sbucare dalla penombra.

Altra cessione messa a segno dalla Roma. Il club giallorosso ha ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al KVC Westerlo. Ecco il comunicato ufficiale.

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma”.

Max Verstappen vince il GP Belgio a Spa in rimonta dopo esser partito sesto, doppietta Red Bull con Perez 2°. Charles Leclerc chiude 3° tenendo a bada Lewis Hamilton e riportando la Ferrari sul podio.

Una nuova avventura in Florida per Francesco Renzi. Il primogenito di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e senatore di Italia Viva, sbarcherà negli States pronto ad affrontare una nuova esperienza a livello calcistico. Fresco di laurea in Economia aziendale all'Università di Firenze, Francesco Renzi coniugherà studi e passione per il calcio nella sua prossima avventura negli Stati Uniti. Il 22enne attaccante, infatti, giocherà a Miami nella squadra di calcio della Florida International University (FIU Panthers).