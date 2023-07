Roma, Napoli, Juve e Flamengo: le ultimissime

Mourinho non è contento dell’organico e non perde occasione per esprimerlo, il general manager in Portogallo è quasi invisibile e continua a seguire la linea indicata dalla proprietà. la Roma ha preso quattro giocatori senza spendere un euro. E ha venduto per circa 35 milioni. A Tiago Pinto, ai Friedkin, lo ha spiegato in tutti i modi. Posto che tante squadre in questo mercato stanno incontrando difficoltà l’allenatore non vuole sentire ragione e vorrebbe almeno Alvaro Morata.

Koopmeiners è uno di quei centrocampisti che ti cambiano la squadra, forse quasi la vita, ha fisicità, tecnica, personalità e un calcio delizioso. Per questi e altri motivi è finito nel mirino del Napoli. Il problema rimane il costo alto del cartellino e un’Atalanta che non ha più bisogno di fare cassa dopo la cessione di Hojlund.

Danilo, nuovo capitano della Juventus dopo l'esclusione di Bonucci, ha parlato in un incontro organizzato con i tifosi a Los Angeles. Il brasiliano ha svelato le sue sensazioni in vista della nuova stagione. Il brasiliano si è espresso così sulla prossima stagione senza coppe euroee e sugli obiettivi in Serie A: "Certamente ci avrebbe fatto piacere giocare la Conference, ma è la decisione giusta se poi siamo a posto per il futuro. Quest'anno ci concentreremo solo sul campionato e sulla Coppa Italia.

Il Flamengo ha licenziato il vice allenatore di Sampaoli, Pablo Fernandez, per aver preso a pugni in faccia l'attaccante Pedro per una presunta disobbedienza. L'ex Fiorentina ha sporto denuncia contro di lui a causa dell'incidente avvenuto il giorno precedente.