Fiorentina, Lazio, PSG e Manchester Utd: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Ora è arrivata anche la conferma, la Fiorentina parteciperà alla prossima edizione della Conference League e potrà provare a "vendicarsi" dopo la sconfitta in finale subita per mano del West Ham nella scorsa stagione. Ad annunciarlo è il club gigliato, che ha rotto il silenzio tenuto dal momento in cui era arrivata la comunicazione dell'Uefa riguardo l'estromissione della Juventus dalle coppe europee.

Ci pensa ancora, Djibril Sow. Nessuna chiamata alla Lazio, il telefono a Formello non ha mai squillato. I biancocelesti attendono una risposta, a questo punto positiva o negativa. Basta sapere qualcosa e, nel caso, avanzare un piano B. Nel fine settimana era in previsione una chiamata, ma nulla. Lotito e Sarri stasera si vedranno: sul tavolo anche e soprattutto questa situazione.

E' di ieri la notizia che nella telenovela Kylian Mbappé è entrato in scena un nuovo attore, il Liverpool, che proporrebbe al Psg il prestito del giocatore il quale nella prossima stagione potrebbe approdare da svincolato al Real. E sono ore decisive, visto che proprio stasera è il termine dell'ultimatum che il club parigino ha intimato a Mbappé: scegliere se prolungare o finire sul mercato.

Lo United si ricopre d'oro. Va avanti, infatti, la collaborazione con Adidas. Il nuovo accordo vale fino al giugno 2035. Grazie al prolungamento decennale della partnership con il marchio tedesco, il club di Manchester incasserà almeno 900 milioni di sterline, oltre un miliardo di euro. Il precedente contratto, stipulato nella stagione 2015-'16, era del valore di 750 milioni di sterline.