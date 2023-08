Roma, Lazio, Juve e Napoli: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Marcos Leonardo è vicinissimo alla Roma. A sorpresa Tiago Pinto ha deciso di stringere i tempi per il giovanissimo centravanti del Santos, nazionale brasiliano classe Under 20. In Sudamerica sono sicuri che l’affare sia quasi fatto: il club venditore ha accettato l’offerta da 10 milioni più 8 di bonus.

La Lazio non si ferma ed è in forte pressing anche su Kamada, centrocampista giapponese che sembrava fino a poche settimane fa un promesso sposo del Milan. Il club bianconceleste ha trovato l'accordo verbale con il manager dell'ex Eintracht Francoforte, società tedesca che ha lasciato da parametro zero.

Nasce la Juve attorno a Lukaku. I bianconeri hanno concluso nella notte la tournée negli Stati Uniti con l’amichevole contro il Real Madrid e ora hanno un unico obiettivo all’orizzonte: lo scambio con il Chelsea che dovrà portare Big Rom più soldi alla Continassa e Vlahovic a Londra. La trattativa prosegue serrata, la Juve ha fretta di consegnare il bomber belga a Allegri e di completare un’operazione che consentirebbe di dare una prima «aggiustatina» ai conti.

Sta avendo grande successo la campagna abbonamenti del Napoli per la prossima stagione. La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale che al termine del periodo di prelazione per i fedelissimi, chi aveva già sottoscritto la tessera lo scorso anno, sono stati emessi 9.233 abbonamenti. Il tasso di rinnovo è di circa il 100%. Ovvero: tutti quelli che avevano l'abbonamento lo hanno confermato. Oggi alle 12 è partita la prevendita libera per tutti gli altri che terminerà il 18 agosto o al raggiungimento dei 25.000 abbonati.