Napoli, Lecco, Juve e Sanchez

Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto. Salta il trasferimento di Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di questa mattina. Le parti in causa hanno provato invano a trovare un accordo in tempi rapidi sul valore del cartellino del messicano, ma non ci sono riusciti.

Lecco riammesso in Serie B: accolto il ricorso al Tar del Lazio. Respinto quello della Reggina: calabresi fuori dai professionisti.

Adrien Rabiot è stato ospite del canale Twitch della Juventus. Il centrocampista ha risposto alle domande di tifosi, svelando alcuni retroscena sul rinnovo di contratto. Il francese ha parlato così della scelta di prolungare per un'altra stagione con il club biaconero: "Non è un segreto, Allegri ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere alla Juve, anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. I compagni di squadra poi sono stati importanti nalla mia scelta. Tutti hanno parlato bene di me con Manna e Cherubini che sono straordinari. I membri dello staff mi hanno mostrato sempre il loro amore. L'uomo decisivo per il rinnovo è stato comunque il mister".

Luciano Sanchez è stato dimesso dall'ospedale dopo il terribile infortunio procurato da un intervento killer di Marcelo, ex terzino del Real Madrid. L'evento che ha sconvolto il Sudamerica è accaduto durante la sfida di Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense. Luciano Sanchez sarà operato tra tre settimane perché il ginocchio si è rotto e al momento bisogna aspettare che si sgonfi. “In 23 anni da medico non ho mai visto un infortunio così. È quasi una separazione di tibia e perone. C'è uno strappo del crociato anteriore e posteriore. È una lussazione completa del ginocchio", le parole del resposabile sanitario dell'Argentinos Juniors.