Juve, Lazio, Napoli e PSG: le ultimissime

Juve e Chelsea continuano a parlarsi per arrivare all’obiettivo: portare Lukaku (più conguaglio) in bianconero e Vlahovic dai Blues. Lo scambio s’ha da fare e per questo continuano i colloqui tra le parti, con l’intento di chiudere il più presto possibile.

Il giapponese Kamda svolgerà oggi pomeriggio le visite mediche di rito, dopodiché firmerà con la Lazio un contratto di 4 anni con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Kamada percepirà un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni a stagione: non è previsto alcun premio alla firma.

C'è preoccupazione tra i tifosi del Napoli per quanto riguarda il futuro di Osimhen. L'attaccante nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento, nonostante i colloqui con il procuratore Calenda, non si è ancora trovato l'accordo per il rinnovo.

È caos totale nel Psg. I casi legati a Kylian Mbappé e Luis Campos stanno creando una vera e propria bufera all'interno del club, che potrebbe portare ad una decisione clamorosa. Secondo quanto riportato da Marca, sembra infatti che Luis Enrique stia pensando di lasciare la panchina.