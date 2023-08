Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Arnautovic, Thiago Motta fa muro alla Roma: il retroscena sulla pace. Il tecnico non ha intenzione di lasciarsi scappare il suo bomber: tra i due è tornato il sereno. Il Bologna non intende venderlo e rischia di non trovare il giusto sostituto.

Oggi Luis Alberto tornerà in gruppo. Si parte da questo, dalla notizia che si auguravano tutti e che vedrà il Mago a Girona con il resto della squadra. C'è però ancora da lavorare un po' per rimettere in riga l'ennesima sbandata del Mago. Prima di tutto ci sarà il confronto con Sarri e i compagni, in cui il giocatore chiederà scusa per la mancanza di rispetto nei loro confronti. Lo ha già preannunciato nei discorsi andati in scena ieri, in cui al tempo stesso ha ribadito i motivi del suo ammutinamento, che reputa corretto e per il quale sostiene di avere ragione.

Offerta ufficiale del Napoli al Corinthians per Murillo Santiago Costa dos Santos, più semplicemente Murillo, anni 21, difensore brasiliano seguito con interesse come ipotetico erede di Kim. Dal Brasile raccontano dell'affondo deciso da parte di De Laurentiis: secondo Espn, infatti, il club azzurro avrebbe offerto tra i 15 e i 18 milioni di euro.

La Juve è pronta ad annunciare il colpo Facundo Gonzalez. Il difensore uruguagio, classe 2003, è arrivato in Italia per legarsi al club bianconero. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche, per poi raggiungere Torino dove firmerà il contratto.