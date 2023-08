Roma, Lazio, Napoli e Bertolini: le ultime notizie

La Roma cade a Tolosa nella penultima amichevole del precampionato giallorosso. I francesi si impongono 2-1 grazie alle reti di Dallinga e Begraoui. Per i giallorossi il gol del momentaneo pareggio era stato messo a segno da Dybala. L'argentino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a scopo precauzionale per un piccolo problema muscoòare. Al suo posto è entrato Pellegrini.

La Lazio saluta Isaksen.I biancocelsti chiudono dopo Castellanos e Kamada il terzo acquisto stagionale. L'arrivo del danese è stato annuncoiato dal club sui social network. Isaksen completerà con Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson la batteria degli esterni a disposizione di Maurizio Sarri.

"Osimhen in Arabia? Chiedetelo a lui". Il tecnico del Napoli Rudi Garcia al termine della gara amichevole contro l'Augsburg risponde così a chi gli chiede lumi sul futuro del centravanti. "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno in Arabia. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui".

Dopo la delusione Mondiale, il ct azzurro Milena Bertolini lascia la Nazionale femminile con una lunga lettera . In un passaggio significativo risponde alle critiche di alcune calciatrici. "Troppo ingenua e scontata la ricerca di un capro espiatorio: non scordiamoci che quando si punta il dito verso qualcuno, le altre tre dita della nostra mano guardano verso di noi. Il rischio altrimenti è di giocare la partita contro noi stessi e non con noi stessi e con delle avversarie".