Lazio, Roma, Zaniolo e Salah: le ultimissime

Prima giornata romana per Gustav Isaksen. Il neo attaccante della Lazio, arrivato intorno alla mezzanotte di ieri nella capitale, si è sottoposto alle visite mediche alla clinica Paideia. Poi, dopo un ulteriore bagno di folla, dopo quello nella notte a Fiumicino, si è recato all'Isokinetic per la seconda parte dei test fisici. Isaksen completerà con Pedro (anche lui oggi in clinica per un controllo), Zaccagni ed Anderson, la batteria degli esterni a disposizione di Maurizio Sarri.

Josè Mourinho saluta Ibanez e regala conferme sulla cessione del difensore brasiliano all'Al-Ahli. "Sii felice. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una cena adeguata a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita". La cessione del difensore porterà nelle casse della Roma una cifra vicina ai 30 milioni, che il club destinerà per l'acquisto di un attaccante.

Nicolò Zaniolo sarebbe vicino al ritorno in serie A. Almeno secondo gli scommettitori. Le quote per un suo ritorno in Italia sono infatti crollate nelle ultime ore. Per gli esperti la Juventus sarebbe in netto vantaggio, seguita a distanza dal Milan e dai campioni d'Italia del Napoli.

Mohamed Salah potrebbe essere il prossimo fuoriclasse a trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, l'Al-Itthiad sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta monstre: un biennale da 155 milioni di sterline totali (180 milioni di euro circa, ndr) e 60 milioni di sterline (70 milioni di euro circa, ndr) al Liverpool.