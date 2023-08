Inzaghi, Moratti, Scamacca e Neymar: le ultimissime

Simone Inzaghi ha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con l'Inter. L'annuncio è arrivato da Tullio Tinti, manager del tecnico nerazzurro al termine di un lungo incontro nella sede del club milanese. Tinti ha poi parlato di Audero, portiere argentino che interessa all'Inter: "E' più di un'idea e sarebbe un gran colpo per entrambi", ha dichiarato Tinti.

Massimo Moratti stronca Lukaku. L'ex presidente nerazzurro è durissimo nei confronti del centravanti belga. "Ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta”.

Gianluca Scamacca è il nuovo centravanti dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha ufficializzato la chiusura della trattativa. Il centravanti, seguito anche da Roma e Inter, lascia il West Ham dopo una sola stagione in Premier League. "Gian Piero Gasperini mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede: è la cosa che mi ha colpito di più. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee", ha dichiarato il centravanti ai microfoni del club nerazzurro.

"Neymar ha chiesto la cessione al Paris Saint Germain". Secondo la stampa francese, il fuoriclasse brasiliano è stufo di giocare a Parigi ed entro la fine del mercato estivo vorrebbe cambiare aria. Neymar ha altri cinque anni di contratto con il Psg, ma domenica avrebbe annunciato la sua decisione ai dirigenti del club, che dopo la querelle legata a Mbappè, ora sono chiamati a risolvere un altro caso delicato.