Lukaku, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

Lukaku e la Juventus non sono mai stati così vicini. Il centravanti belga e i dirigenti del club bianconero ieri hanno dato vita ad una lunga serie di contatti. L'ex interista vuole solo la Juventus ed ha rifiutato tutte le offerte provenienti dell'Al-Hilal, in cerca di un bomber dopo aver rinforzato il centrocampo con Milinkovic-Savic e la difesa con Koulibaly. La trattativa, che coinvolge anche Vlahovic, prosegue.

La Roma in ansia per il futuro di Matic. Il serbo è tentato dall’offerta del Rennes, un biennale con opzione per il terzo anno a circa tre milioni di euro netti a stagione. Matic vacilla, da una settimana ha smesso di allenarsi con i compagni - ufficialmente per un problema muscolare - ma di lui si sono perse le tracce anche sui social. Mourinho, che ieri ha salutato Ibanez, ha già perso Wijnaldum e Tahirovic e si ritrova al momento con i giocatori contati.

La Lazio piomba su Mario Rui. Il terzino sinistro del Napoli non ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro e potrebbe lasciare la squadra di Garcia. Sarri, a caccia di un terzino sinistro, lo ha allenato a Empoli e Napoli, lo stima e non avrebbe difficoltà a inserirlo. Il portoghese entra in ballottaggio con Luca Pellegrini.

Musetti, Berrettini e Arnaldi ok a Toronto. Gli azzurri si qualificano al secondo turno del Master 1000. Il toscano elimina il giapponese Nishioka in due set con il punteggio di 6-4, 6-1, il romano fa fuori Barrere e adesso sfiderà Sinner. Vince anche Arnaldi che supera Pospisil in due set. Ora affronterà Medvedev.