Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina: le ultimissime

Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante è rimasto a terra a causa di un trauma contusivo alla caviglia, durante gli allenamenti a Castel di Sangro. Osimhen è rientrato zoppicando negli spogliatoi. Poco prima anche Rrahmani si era fermato a causa di una fitta sentita al polpaccio sinistro. Il difensore si era adagiato a terra ed era stato accompagnato negli spogliatoi.

Marcos Leonardo vuole la Roma. L'attaccante brasiliano sta provando a forzare la mano con i dirigenti del San Paolo e nel pomeriggio non è sceso in campo insieme al resto della squadra per gli allenamenti. Il centravanti vuole lasciare il Brasile e trasferirsi nella capitale per iniziare a lavorare al più presto agli ordini di Josè Mourinho.

Dopo l'arrivo a Fiumicino e le visite mediche, è arrivato anche il comunicato ufficiale: la Lazio ha annunciato l'acquisto di Gustav Isaksen. L'attaccante proviene dal Midtjylland, club che ha affrontato i biancocelesti nell'ultima edizione dell'Europa League. La Lazio ha pubblicato un video sui social con le migliori giocate di Isaksen nel doppio confronto con i capitolini. Sfide nelle quali ha realizzato due reti e diversi numeri da giocoliere.

Cambio di attaccanti nella Fiorentina. Il club viola saluta ufficialmente Cabral e annuncia l'arrivo di Nzola: "Il Direttore Generale Joe Barone consegna ad Arthur Cabral la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, ringraziandolo per aver onorato la maglia viola e augurandogli buona fortuna per la sua prossima avventura. Grazie Arthur", si legge sul sito della Fiorentina, che ha poi annunciato, l'arrivo di Nzola. L'attaccante torna a lavorare agli ordini di Italiano dopo l'esperienza allo Spezia.