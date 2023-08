Roma, Juventus, Lazio e Sonego: le ultimissime

Tutte le ultime notizie in meno di due minuti

Nemanja Matic torna a farsi vedere sui social dopo giorni di assenza e il suo post ha diviso i tifosi. Il centrocampista, che è entrato nel mirino del Rennes, ha postato l'immagine del Colosseo senza alcun commento. Messaggio d'amore verso la città, sinonimo di permanenza, o di addio? Sui social i tifosi giallorossi si dividono cercando risposte. Le stesse che Mourinho aspetta dal mercato.

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea. Lo scambio che anima il mercato si arricchisce di un nuovo, clamoroso dettaglio. Il club inglese ha svelato i numeri di maglia che i giocatori indosseranno il prossimo anno. Lukaku non è presente nell'elenco. Inoltre la maglia numero nove, che potrebbe essere destinata a Vlahovic, è rimasta attualmente vacante.

Matteo Cancellieri è ad un passo dal trasferimento all'Empoli. L'attaccante della Lazio sta per lasciare il club biancoceleste, chiuso da Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson e da Isaksen. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso, con diritto di riscatto a favore del club toscano. Per il ruolo di secondo portiere i biancocelesti pensano a Samir Handanovic.

Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp di Toronto. L'azzurro viene eliminato da Andy Murray che si impone in due set: 7-6, 6-0. Musetti, Arnaldi e Berrettini ieri avevano vinto i rispettivi incontri. Il tennista romano affronterà nel secondo turno Jannik Sinner, in un derby italiano.