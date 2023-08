Roma, Napoli, Lazio e tennis: le ultimissime

La Roma vira su Duvan Zapata. Dopo l'addio a Scamacca (ufficializzato dall'Atalanta) e le difficoltà riscontrate per arrivare a Morata, il club giallorosso punta sul centravanti colombiano in uscita dall'Atalanta. Zapata è valutato circa dieci milioni di euro. Più bassa la cifra per arrivare a Muriel, che il club giallorosso potrebbe prendere in considerazione al posto del compagno di squadra o per riformare a Trigoria la coppia che ha dato spettacolo a Bergamo.

Offerta shock dall'Arabia Sudita per Victor Osimhen. L'Al-Hilal sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto oltre 200 milioni di euro, per portare nella Saudi League il bomber del Napoli e Zelinski. Il club azzurro prende tempo. Ieri lungo faccia a faccia tra i dirigenti del Napoli e Calenda, manager di Osimhen.

Pellegrini, Mario Rui o Kristiensen, la Lazio sceglie il terzino sinistro. Sarri punta sulla conferma del terzino della Juventus, ma sarebbe felice di ritrovare anche il portoghese, che ha allenato ad Empoli e a Napoli. I manager di Isaksen intanto hanno proposto il terzino in uscita dal Leicester.

Jannik Sinner contro Matteo Berrettini. A Toronto in serata è in programma il derby azzurro per il secondo turno del torneo canadese. Si tratta del primo precedente tra i due. Il tennista romano ha sconfitto nel primo turno il francese Barrere in due set. Sinner è invece qualificato di diritto al secondo turno.