Napoli, Lazio, Totti e tennis: le ultimissime

Visite mediche a Roma per Jens Cajuste, il nuovo centrocampista del Napoli. Il club azzurro lo ha prelevato dal Reims per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Il classe 1999 si è sottoposto ai controlli medici prima della firma del contratto che lo legherà ai campioni d'Italia. Rinforzerà la batteria dei mediani a disposizione di Rudi Garcia.

Gustav Isaksen non sta nella pelle. Il nuovo attaccante della Lazio ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della sua ex squadra il Midtjylland. “Ricordo che quando arrivammo a Roma, eravamo seduti a parlare al tavolo della colazione e pensai: Sarebbe fantastico giocare qui un giorno’. È un club fantastico. Grandi tifosi, grande stadio e grande storia. Hanno tutto il pacchetto completo. Ho giocato bene contro di loro, ma non mi aspettavo che finisse così. Nel calcio le cose possono accadere rapidamente e tutto sta nel fare bene al momento giusto. Io l'ho fatto e ne sono felice”.

Cristian Totti, figlio dell'ex capitano della Roma approda al Frosinone. In attesa del comunicato ufficiale del club ciociaro è lo stesso primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ad annunciarlo, cambiando la sua biografia sull'account di Instagram in "official football player of Frosinone Calcio". Giocherà con la squadra Primavera e sarà allenato dall'ex capitano della Lazio Angelo Gregucci. Per la capitale è la fine di un'era. Sarà la prima volta dal 1989 che nella Roma non gioca almeno un Totti.

Quattro italiani in campo a Toronto nel secondo turno del torneo Atp. Alle 18.30 Arnaldi sfiderà il russo Medvedev, numero tre delle classifiche mondiali. Alla stessa ora è previsto anche il match tra Musetti e il greco Kokkinakis (numero 86 al mondo). Intorno alle ore 21.30 è invece in programma il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. In palio un posto negli ottavi di finale del torneo.