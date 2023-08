Lukaku, Allegri, Napoli e tennis: le ultimissime

Ora ci siamo. Romelu Lukaku è vicinissimo alla Juventus. L'ex attaccante dell'Inter ha rifiutato tutte le proposte milionarie recapitate dall'Arabia Saudita. "Voglio rimanere in Italia", avrebbe detto il centravanti del Chelsea ai suoi interlocutori, stoppando sul nascere ogni possibile trattativa. Tra lunedì e martedì le parti si risentiranno: nuovi incontri previsti all'inizio della prossima settimana: il club inglese sarebbe disposto a concedere ai bianconeri il cartellino del belga più 30 milioni per arrivare a Vlahovic.

Sull'attaccante serbo, ieri in gol nell'amichevole in famiglia contro la Next Gen, si è esposto Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, ha dichiarato: "Vlahovic? Giuntoli sa cosa penso, decide la società. E' il nostro attaccante ma di fronte a certe offerte sarà il club a valutare. Io non metto bocca".

Il Napoli è scatenato su Gabri Veiga. I campioni d'Italia hanno scelto il centrocampista spagnolo come possibile sostituto del partente Zelinski. Il Celta Vigo ha inserito una clausola rescissoria di 40 milioni di euro sul cartellino del calciatore, ma esisterebbero margini di trattativa. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis cerca di resistere agli attacchi che dall'Arabia Saudita per Osimhen

Jannik Sinner si aggiudica il derby contro Matteo Berrettini e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di Toronto. Il tennista altoatesino ha regolato il romano in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel prossimo turno affronterà il vincitore del match tra Murray e Max Purcell. Stasera Musetti sfida Medvedev.