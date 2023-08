Roma, Mertens, Arnautovic e tennis: le ultimissime

Renato Sanches ad un passo dalla Roma. I giallorossi hanno trovato l'accordo con il Paris Saint Germain per il passaggio del centrocampista portoghese nella capitale. Sanches non rientra nei piani di Luis Enrique ed il club francese è ben disposto a lasciarlo partire. La trattativa potrebbe chiudersi sulla base del prestito oneroso (a circa un milione di euro) con diritto di riscatto.

Dries Mertens annuncia il prossimo addio al calcio. L'ex attaccante del Napoli, attualmente al Galatasaray, ha dichiarato a sorpresa: " Ho quasi 37 anni, mentalmente me ne sento 25 ma fisicamente no. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Voglio provare a fare cose diverse nella vita per ottenere successi diversi".

Thiago Motta entra a gamba tesa sul futuro di Marko Arnautovic, attaccante che piace a Roma e Inter. Alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia contro il Cesena, il tecnico è deciso:"Marko sta bene, ha svolto una buona preparazione pre-campionato come tutti gli altri. Lui sa quello che penso, e io so cosa pensa lui, anche la società. Domani gioca sicuramente, poi sul mercato non decido io. Chiedete a Sartori, Di Vaio e Fenucci, sono loro che devono prendere la decisione".

Lorenzo Musetti contro Medvedev a Toronto. In palio un posto nei quarti di finale. L'azzurro, numero 19 delle classifiche mondiali, affronterà il russo, seconda testa di serie del torneo. Il match è in programma intorno alle ore 20 e sarà seguito dalla sfida tra Sinner e Murray.