Roma, Lazio, Kane, Sinner: le ultimissime

Tutto su Duvan Zapata. Dopo aver tentato di soffiare Beltran alla Fiorentina, il club giallorosso vira sul centravanti colombiano dell'Atalanta. La prima offerta (prestito di un milione e diritto di riscatto) è stata rimandata al mittente. Ora Pinto sarà chiamato a sferrare l'assalto decisivo. Mourinho preme per avere attaccanti e il profilo di Zapata regalerebbe esperienza e gol all'attacco giallorosso.

Trattativa infinita tra Lazio e Juventus per Pellegrini e Rovella. I biancocelesti hanno in mano gli accordi con il difensore e il centrocampista bianconero, ma c'è ancora distanza con la Juventus. Nella notte ulteriori contatti tra Lotito e Giuntoli. Si continua a trattare.

Il valzer degli attaccanti è ufficialmente partito. Harry Kane sta per lasciare il Tottenham per trasferirsi a Bayern Monaco. Il calciatore attende l'ok definitivo per volare in Germania. In Inghilterra ipotizzano un interessamento degli Spurs per Neymar, mentre lo scambio Lukaku-Vlahovic entra nel vivo. All'inizio della prossima settimana il club bianconero attende la proposta ufficiale del Chelsea: si tratta su un conguaglio di 30 milioni più il cartellino del belga, per cedere il serbo.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo di Toronto, grazie al ritiro di Murray. Lo scozzese è stato costretto al forfait per un problema fisico. L'azzurro affronterà ora il francese Monfils che ha superato in due set l'australiano Aleksandar Vukic. Niente da fare per Musetti, sconfitto in due set da Medvedev.