Roma, Lazio e Zaniolo: le ultimissime

Il Santos gela la Roma e chiude alla possibilità di cedere Marcos Leonardo. "Lo possiamo cedere solo di fronte ad un grande vantaggio finanziario ma il presidente non è a proprio agio con questa valutazione finanziaria". Con queste parole Alexandre Gallo, neo coordinatore tecnico del club brasiliano, spiega. "Il Santos, nelle condizioni in cui è, non farà questo affare. È un giocatore molto importante, un talento che ha fatto solo cose buone nel club. Negli ultimi 30 anni, quale stella non ha venduto il Santos? Siamo uno dei più grandi venditori al mondo".

Ora ci siamo Luca Pellegrini e Nicolò Rovella sono ad un passo dal trasferimento alla Lazio. Il club biancoceleste ha trovato l'accordo con la Juventus per il passaggio in biancoceleste del terzino sinistro e del centrocampista. Il primo si trasferirà in prestito biennale, il secondo a titolo definitivo. Operazione da circa 20 milioni di euro.

Il Rennes aspetta Matic. L'allenatore Bruno Genesio in conferenza stampa commenta il possibile approdo del centrocampista giallorosso. "Ho fiducia nei miei dirigenti, che stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c’è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba", ha dichiarato il tecnico rossonero.

Nicolò Zaniolo è al centro del mercato. L'ex fantasista della Roma, che interessa anche a Juventus e Aston Villa, sarebbe entrato nel mirino dello Zenit di Sanpietroburgo. Secondo la stampa turca, al Galatasaray sarebbe arrivata un'offerta di 30 milioni di euro. Al calciatore andrebbero invece 9 milioni a stagione.