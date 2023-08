Inter, Napoli, Coppa Italia, esteri: le ultimissime

Rischia di saltare il passaggio di Samardzic all'Inter. La società nerazzurra, che aveva trovato l'accordo con l'Udinese, oggi ha incontrato l'entourage del centrocampista. Esiste ancora una distanza economia tra le parti che non è stata risolta. La firma sul contratto non è ancora arrivata

Vittoria per il Napoli nell'ultimo test disputato a Castel di Sangro. Gli uomini di Garcia si impongono 2-0 con l'Apollon Limassol. In gol Osimhen e Simeone. Il tecnico dei campioni d'Italia ha fatto esordire anche i due nuovi acquisti Natan e Cajuste

Inizia ufficialmente la stagione per alcuni club di serie A. Nei 32esimi di Coppa Italia il Frosinone batte il Pisa 1-0, mentre l'Udinese si impone 4-1 sul Catanzaro. Nel Bologna in campo dal primo minuto Arnautovic, uno dei giocatori più contesi sul mercato. Retegui impiega 32 secondi a bagnare con un gol il suo esordio con la maglia del Genoa.

Premier League, Liga e Ligue 1 in campo per l'anticipo della prima giornata. Haaland segna due gol in mezz'ora all'esordio con il Manchester City, sul campo del Burnely. Il Rayo Vallecano batte 2-0 in trafserta l'Almeria in Spagna.