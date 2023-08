Roma, Juve, esteri e tennis: le ultimissime

La Roma torna a Tirana a più di un anno di distanza dalla vittoria in Conference League e batte il Partizani 2-1 nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione. Le reti di Stephan El Shaarawy e di Belotti. Clamoroso gesto nel finale di partita di Josè Mourinho che toglie dal campo Aouar (lasciando la squadra in dieci) per evitare infortuni. Nuovo messaggio alla società in vista del mercato?

Finisce 0-0 l'amichevole tra Juventus e Atalanta. Al termine della gara i due tecnici hanno parlato di mercato. Allegri blocca le trattative in entrata: "Difficilmente arriverà qualcuno, dobbiamo migliorare quelli che abbiamo". Gasperini ha parlato di Zapata: "L'anno scorso è stato solo sfortunato, nelle ultime giornate stava facendo bene. Adesso è recuperato e forte, poi la società deciderà cosa fare".

Senza le sue stelle (Mbappè, Messi e Neymar), il Paris Saint Germain stecca l'esordio. I campioni di Francia non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Lorient. In Premier League esordio con gol per Tonali nel successo roboante del Newcastle. Vittoria netta anche del Brighton di De Zerbi. In Spagna il Real di Ancelotti batte 2-0 l'Athletic Bilbao.

Jannik Sinner affronterà nella notte Tommy Paul a Toronto nella semifinale del torneo. L'azzurro, che ha eliminato Berrettini, Murray e Monfils, è ad un passo dall'atto finale del torneo. Paul ha eliminato nei quarti di finale il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.