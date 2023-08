Italia, Mancini dice addio. I nomi dei possibili sostituti

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il ct lascia per “una scelta personale” e in Arabia sono certi che guiderà la nazionale araba. Figc sorpresa tra i papabili per la panchina Spalletti e Conte.

ROMA – Finisce in anticipo l'avventura del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini che ha deciso di dimettersi a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali. In una nota la Figc “prende atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata”. “Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra”. La Figc “comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale".

“Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale”. Scrive Roberto Mancini, dopo l'addio all'azzurro, con un post su Instagram. “Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina, per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020”.

I nomi che si si fanno strada sono quello di Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, che ha lasciato la guida del club partenopeo subito dopo aver riportato il titolo sotto il Vesuvio a 33 anni di distanza dall'ultimo tricolore. E' attualmente libero anche Antonio Conte, già ct degli azzurri tra il 2014 e il 2016 con un piazzamento ai quarti di finale a Euro 2016. Potrebbero essere in lizza anche il capitano dei Mondiali 2006 Fabio Cannavaro così come l'ex compagno di nazionale Daniele De Rossi.

L'ex ct azzurro Roberto Mancini intanto sarebbe in trattativa per guidare la nazionale dell'Arabia Saudita nei prossimi 3 anni, fino ai mondiali del 2026. Lo riporta il quotidiano saudita Al-Riyadi. All'inizio della prossima settimana verrà presentata un'offerta ufficiale al 58enne allenatore marchigiano.