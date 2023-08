Zaniolo, Bonucci, Italia e calcio femminile: le ultimissime

Zaniolo in prestito all'Aston Villa. Bonucci aspetta la Lazio. Giorni caldi per il prossimo ct azzurro. Spagna in finale al Mondiale donne

ROMA - Non è durata molto l’avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia. L’ex della Roma, infatti, è praticamente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Sono previste per domani le visite mediche. In Inghilterra ritroverà Monchi, il direttore sportivo che lo aveva portato in giallorosso. Zaniolo lascia il Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. La Roma vanta una percentuale sulla rivendita del giocatore (la parte fissa): è però valida solo in caso di trasferimento definitivo, quindi eventualmente il club giallorosso passerà all’incasso l’anno prossimo, nel caso in cui l’Aston Villa decida di sfrutta il diritto di riscatto.

La Lazio ha la facoltà di aspettare, Leonardo Bonucci no. Ma c'è anche il club biancoceleste sul difensore, escluso dal gruppo di Allegri e in uscita dalla Juventus. Non rientra più nei progetti. Si è chiusa la porta a Torino, si sono aperte due opportunità. Entrambe affascinanti, solo che una è a brevissima scadenza: l'Union Berlino, quarta nell'ultima Bundesliga, ha già inviato una proposta scritta al calciatore, che ha tempo fino a domani per dare una risposta definitiva ai tedeschi. Riflessioni fitte, un dilemma da sciogliere in 48 ore.

Serviranno almeno altri sei o sette giorni per decidere e battezzare il nuovo selezionatore tecnico dell’Italia. Un “accordo molto complesso”, come è stato definito in via Allegri, separa Spalletti dalla panchina azzurra. Piantato in asso da Mancini, furioso per modalità e tempi del divorzio, dopo aver condiviso un piano di rilancio che prevedeva la supervisione di Under 21 e Under 20, non solo la guida della Nazionale, Gravina si prenderà il tempo necessario per scegliere co Spalletti in cima alla lista dei preferiti.

La Spagna si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla finale dei Mondiali di calcio femminile battendo la Svezia per 2-1 nella semifinale giocata oggi davanti ai 42.137 spettatori dell'Eden Park di Auckland. Ancora una volta, protagonista dell'incontro è stata la 19enne Salma Paralluelo, ex quattrocentista che soltanto l'anno scorso ha abbandonato l'atletica per dedicarsi esclusivamente al calcio. Ascolta le news della mattina