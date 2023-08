Roma, Arabia, calcio femminile e Draxler: le ultimissime

La Roma ora punta Zapata. Gli arabi vogliono giocare la Champions League. Spagna in finale del mondiale femminile. Pericolo scampato per Draxler

ROMA - La scossa di Ferragosto: la Roma chiude in un colpo solo i due affari pendenti con il Paris Saint-Germain, sbarcati oggi a Roma pe visite e firma che compeltano il centrocampo di Mourinho. Arrivano Leandro Paredes, che tampona il cratere generato dalla rottura con Matic (ufficializzato ieri il passaggio al Rennes), e Renato Sanches, alternativa di qualità per il ruolo di mezzala da 3-5-2. Ora la Roma punta tutto su Zapata dell'Atalanta.

Le voci si rincorrono nella sede della Federcalcio araba a Riyad e negli uffici dove lavorano i dirigenti dei club più importanti del Paese, quelli controllati direttamente dalla famiglia reale e in particolare dal Pif, il public investment fund: gli arabi vogliono giocare la Champions League europea. Hanno già due competizioni internazionali di assoluto prestigio come l'Arab Cup che si disputa in estate (vinta pochi giorni fa dall'Al-Nassr di Ronaldo) e la tradizionale Champions League d'Asia, ma gli sceicchi avrebbero messo anche nel mirino la massima competizione del vecchio continente.

La Spagna è approdata per la prima volta in finale ai mondiali di calcio femminili battendo per 2-1 la Svezia che ha riservato le emozioni per i minuti finali. All'Eden Park di Auckland le iberiche sono andate a segno con Paralluelo all'81mo ma sono state raggiunte all'88mo da un gol di Blomqvist. Appena 93 secondi dopo, le Furie Rosse hanno trovato la rete vincente con un tiro da fuori area di Carmona Garcia su calcio d'angolo. Mercoledì 16 agosto alle 12 ora italiana (diretta su RaiSport HD) si decide l'altra finalista con la sfida a Sydney tra Australia e Inghilterra.

Dopo Gianluigi Donnarumma a luglio, ancora un giocatore del Psg nel mirino dei ladri: questa volta si tratta di Julian Draxler. Ma a differenza del portiere italiano del club parigino, al giocatore tedesco è andata decisamente meglio. Secondo quanto riferisce la stampa francese sette uomini sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Saint-Cloud, nel dipartimento des Hauts de Seine, mentre si apprestavano a svaligiare la casa del centrocampista.