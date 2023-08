Roma, Napoli, Mancini e tennis: le ultimissime

La Roma pensa a Broja. Per Mancini pronto un triennale da 25 milioni a stagione. Il Napoli cerca l'accordo con Veiga. Musetti e Sonego bene a Cincinnati

ROMA - Dopo aver chiuso per i centrocampisti Leandro Paredes e Renato Sanches, la Roma punta a Duvan Zapata dell'Atalanta per l'attacco, ma al momento manca ancora l'accordo con il calciatore e anche con il club bergamasco. La Roma allora si guarda intorno e ha chiesto informazioni al Chelsea per Armando Broja, albanese classe 2001: i giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, vorrebbero l'attaccante in prestito ma al momento i Blues non aprono a questa formula.

Il Napoli continua a lavorare per mettere Gabri Veiga a disposizione di Rudi Garcia. Tra le parti ci sono contatti continui e oggi potrebbe essere una giornata molto importante: gli azzurri, secondo Sky Sport, dovrebbero formalizzare l'offerta decisiva per raggiungere l'accordo definitivo con il Celta Vigo. Il club di De Laurentiis, che ha già trovato l'intesa con il centrocampista classe 2002, sa quello che gli spagnoli vogliono: una proposta che si avvicini ai 40 milioni della clausola rescissoria.

Roberto Mancini resta nel mirino della Federcalcio araba. Gli sceicchi fanno sul serio: "Ora non possiamo fornire ulteriori dettagli - fanno sapere fonti della Federcalcio araba - ma Roberto è assolutamente un candidato forte. Forse il più forte». Per l'ormai ex ct dell'Italia è pronto un contratto di tre anni a circa 25 milioni di euro netti a stagione.

Prima gioia per l'Italia al Masters 1000 di Cincinnati, con Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti che passano al secondo turno. Dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini, il torinese e il carrarino superano l'esordio. Al secondo turno anche Martina Trevisan.