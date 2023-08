Italia, Roma, Manchester City e tennis: le ultimissime

Spalletti sarà il nuovo ctì azzurro. Giallorossi a caccia della punta. Primo trofeo stagionale per Guardiola. Gli italiani steccanio a Concinnati

ROMA - Gravina ha scelto, Spalletti ha accettato, calcolando il rischio e decurtandosi l’ingaggio per favorire l’intesa: diventerà il nuovo ct dell’Italia. Se verserà o meno la penale a De Laurentiis da circa 2,6 milioni (decresce ogni mese di 250 mila euro) lo deciderà più avanti o lo stabiliranno i suoi avvocati. Contratto da un anno più due, si ragiona su questa piattaforma, le cifre sono ballerine, in attesa di conferma: ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni nella prima stagione, dovrebbe salire intorno ai 2,5 nelle due stagioni successive per arrivare al 2026 in Usa, Canada e Messico, punto di caduta del percorso mollato da Mancini. Riportare l’Italia al Mondiale a cui non partecipiamo dal 2014 in Brasile è il vero obiettivo.

Sono cambiate le richieste ma il tavolo della trattativa resta aperto: la Roma è ancora convinta di poter prendere Duvan Zapata, il centravanti approvato da Mourinho nel rapporto qualità/ prezzo per la sostituzione temporanea di Abraham. Ma attenzione perché Tiago Pinto, in parallelo con Marcos Leonardo, si sta fiondando su un altro giovane: Abel Ruiz, classe 2000 del Braga. Il tempo stringe, i fronti aumentano.

Il Manchester City vince la Supercoppa europea battendo ad Atene il Siviglia. Gli spagnoli si arrendono ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, con i gol di En Nesyri e Palmer. Dal dischetto gli uomini di Guardiola portano a casa il trofeo, con risultato finale di 6-5.

Jannik Sinner, reduce dal successo all'Atp Masters 1000 di Toronto, esce di scena a quello di Cincinnati al secondo turno contro il serbo Dusan Lajovic in due set, punteggio finale 6-4 7-6. Il numero 6 del mondo, ranking appena conquistato, ha dovuto cedere il passo al numero 66: altoatesino con evidenti fatiche fisiche, un crampo e spesso la mano sulla schiena, ma qualche sprazzo di genialità infrantasi però contro la regolarità del serbo che ha giocato un match perfetto. Giornata nera a Cincinnati per i tennisti italiani: eliminati anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.