Roma, Lazio, Juventus e Italia: le ultimissime

ROMA - La Roma non molla Duvan Zapata: è l'attaccante dell'Atalanta la scelta numero uno diu Thiago Pinto che vuole regalare a Mourinho un attaccante. L’Atalanta ha escluso il prestito e chiede 6 milioni più bonus per un trasferimento definitivo, anche con pagamento dilazionato. La Roma vorrebbe evitare impegni a lungo termine per un giocatore di 32 anni che nelle ultime due stagione è stato tormentato dagli infortuni: solo 3 gol dal dicembre 2021 in poi sono lo specchio di un momento della carriera di Zapata molto difficile.

L'ultimo colpo, o forse due, per chiudere una campagna acquisti a cui, quaranta giorni fa, nessuno credeva: Castellanos (vice Immobile), Kamada (sostituto di Milinkovic), Isaksen (l’esterno d’attacco), Rovella (il mediano) e Pellegrini (il terzino sinistro). Ora la Lazio, per regalarsi una soluzione in più sulla linea mediana, deve far uscire Basic o Marcos Antonio. Lotito, a quel punto, accelererà: Mats Wieffer del Feyenoord, Mattéo Guendouzi del Marsiglia o Lazar Samardzic dell’Udinese sono i nomi dei possibili desideri.

Juve-Berardi, avanti tutta. La Signora ci crede e prova a piazzare il colpaccio di fine mercato per regalare a Massimiliano Allegri il tassello per completare il puzzle dell’attacco. L’identikit risponde proprio a Domenico Berardi e la trattativa è più viva che mai. Ieri c’è stato un contatto tra il direttore dell’area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, e l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per provare a imbastire l’operazione. Si tratta di un primo passo, concreto per avvicinarsi al fantasista neroverde, da tempo sull’agenda juventina. Il Sassuolo ha fissato l’asticella: la richiesta è di 32 milioni.

Italia a Spalletti forse ci siamo: bisognerà aspettare 48 o 72 ore, se non dovesse concretizzarsi oggi, come certe indiscrezioni raccontano. La Figc punta a chiudere la partita entro il weekend e tutto porta verso la fumata bianca in arrivo per l’ex tecnico del Napoli. Solo un colpo di scena o un ripensamento di Lucio, sino a ieri sera non pronosticabile, riporterebbe in auge Antonio Conte, che per la ragion di stato azzurra, di fronte al richiamo della Nazionale e dello stato di crisi, ha concesso la propria disponibilità.