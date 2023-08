Mazzone, Roma, Lazio e Juventus: le ultimissime

Addio a Carletto Mazzone. Mourinho: "Non sono arrabbiato". Lo sfogo di Sarri. Allegri punta la Champions.

ROMA - Il mondo del calcio piange. Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e decano dei tecnici italiani, è morto oggi. Aveva 86 anni. Allenatore amatissimo dai tifosi e dai grandi campioni, da Francesco Totti a Roberto Baggio fino a Pep Guardiola, Mazzone lascia un vuoto enorme nel calcio italiano. Per il tecnico che è stato, ma anche per l'uomo. E per tutto quello che ha dato allo sport. Mazzone era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Grande attesa per il ritorno del campionato di calcio di Serie A, la Roma di Mourinho esordirà domani allo stadio Olimpico alle 18.30 contro la Salernitana ma a tenere banco è ancora il mercato: "La situazione dell’attaccante la conosciamo tutti - le parole del portoghese che non sarà in panchina perché squalificato -. Per me, venire qua a piangere non ne vale la pena. abbiamo perso Abraham il 4/5 giugno, e non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione. sono positivo e no arrabbiato perchè anche la società vuole quello che voglio io".

La Lazio invece, sempre domani ma alle 20.45, sarà di scena a Lecce, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri punta il dito ancora una volta contro il calendario: "Si fanno tipo Inghilterra, senza tener conto che siamo quasi in Africa. La Germania si ferma a gennaio perché c'è -15, ora qui fanno 38 gradi". Poi così sulle tante voci di mercato di questi mesi: "Ho sentito dire ca.... su di me che mai avevo sentito. Il 75% delle notizie che avete scritto su di me erano bufale. Alla gente dovete far sapere la verità".

La Juventus invece debutterà domani alle 20.45 a Udine, così Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "La squadra sta facendo bene, sono molto contento di come stiamo lavorando. Non abbiamo 'rivalse' per quanto successo la scorsa stagione: erano cose esterne il campo. Adesso abbiamo chiuso questo capitolo e pensiamo al futuro: dobbiamo conquistarci la Champions, anzi tornare in Champions, che l'anno scorso sul campo avevamo conquistato. Non giocare la Champions, per un club come il nostro, è una cosa che ci lascia spiazzati". Ascolta le news della mattina