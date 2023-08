Fiorentina, Napoli, Inter e Verona: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Fiorentina travolge il Genoa 4-1. Vincono anche Napoli, Inter e Verona

ROMA – Partenza con il botto alla prima giornata del campionato di Serie a per la Fiorentina che si impone a Marassi contro il Genoa 4-1. Gara senza storia a tratti dominata dai viola di Italiano, ritorno da incubo nella massima serie per i grifoni: sblocca Biraghi al 4', raddoppio di Bonaventura all'11' al 40' Gonzalez cala il tris. In avvio di ripresa Mandragora chiude i giochi di Biraschi il gol della bandiera genoana.

Bene anche l'Inter che in casa contro il Monza si impone 2-0 senza mai soffrire e conferma di essere in forma. Protagonista della serata l'argentino Lautaro Martinez che con una doppietta, con un gol per tempo, ha regolato la pratica regalando i tre punti ad Inzaghi. Inutile l'assalto finale del Monza la porta di Sommer resta inviolata.

Il Napoli comincia il campionato con una vittoria in casa del Frosinone. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano, per poi raddoppiare con Osimhen. La ripresa è stata di controllo, con Osimhen che ha chiuso la partita grazie alla prima doppietta personale fissata in stagione che ha portato il risultato sul definitivo 3-1.

Il Verona inizia il campionato nel migliore dei modi. I gialloblu' prima braccano l'Empoli e poi colpiscono, a 15' dal termine, con Bonazzoli, capace di approfittare di un errore di Caprile per mettere dentro da due passi.