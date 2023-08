Roma, Lazio e Lukaku: le ultimissime

La Roma, che oggi gioca con il lutto al braccio, chiude per Zapata. la Lazio ha trovato il vice Provedel. Pochettino torna su Lukaku

ROMA - Gian Piero Gasperini lo ha convocato per la partita di oggi contro il Sassuolo e ha detto anche che giocherà dall’inizio. Ma la Roma continua a puntare decisa su Duvan Zapata. Stasera Mourinho chiederà una mano, come ha fatto ieri in conferenza, ai 60.000 dell’Olimpico per spingere il pallone in porta, ma già da domani vorrebbe avere qualcosa di concreto. Anzi qualcuno, considerando che sono trascorsi quasi tre mesi dall’infortunio di Abraham. E quel qualcuno, con Marcos Leonardo che è una possibilità serissima ma solo per gennaio, è Zapata. Domani, se non ci saranno frenate, Duvan diventerà romanista.

Lunedì l'ultimo addio a Carlo Mazzone. Nella sua Ascoli, dove è morto Mazzone sarà salutato alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore della città. Non ci sarà camera ardente. Atteso tutto il mondo del calcio, a partire da quei calciatori che ha allenato e che a lui devono tanto. Intanto la Roma scenderà in campo questo pomeriggio contro la Salernitana con il lutto al braccio per ricordare Carlo Mazzone.

Jesse Joronen è il nome nuovo per la porta della Lazio che cerca un nuovo vice-Provedel. Il portiere del Venezia cerca un’altra esperienza in Serie A dopo quella vissuta al Brescia nella stagione 2019-2020 (29 presenze). È l’ultimo nome spuntato per la sostituzione di Maximiano, volato all’Almeria. Sondata la disponibilità del finlandese, c'è stato un contatto con il Venezia, che stasera esordirà in campionato contro il Como. Classe 1993, si è affiancato agli altri nella lista di Lotito e Fabiani.

La situazione Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Chelsea. L'attaccante belga è infatti fuori dal progetto dei londinesi ed al centro degli interessi di mercato della Juventus. Mauricio Pochettino, nuovo allenatore dei Blues, ne ha parlato in conferenza stampa. Alla vigilia della seconda giornata di Premier, l'allenatore argentino è tornato a parlare dell'ex Inter: "La situazione di Romelu Lukaku era chiara prima che arrivassi io tra società e giocatore. Per noi non c'è niente da fare. Non è solo un lato, sono due lati. In questo momento ci sono due parti che stanno cercando di trovare la soluzione migliore possibile. Non si può parlare solo del lato del club".