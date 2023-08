Lazio, Juventus, Roma e Atalanta: le ultimissime

Vincono Atalanta e Juventus. Roma fermata dalla Salernitana. La Lazio crolla a Lecce

ROMA - In due minuti il Lecce ribalta la Lazio al Via del Mare: 2- 1 il risultato finale dopo un match con i biancocelesti sempre in vantaggio per 1 a 0, grazie all'uno-due di Almqvist e Di Francesco. Sblocca al 26' Immobile ma nel finale prima il pareggio all'85' grazio al calcio al volo di sinistro di Almqvist nel finale Di Francesco gela i biancocelesti.

La Juventus sorride nell'esordio stagionale in Serie A, imponendosi senza troppi problemi in casa dell'Udinese. Alla Dacia Arena finisce 3-0 per gli uomini di Allegri, grazie ai sigilli di Chiesa, Vlahovic e Rabiot arrivati tutti nella prima frazione di gioco. Agli ospiti bastano meno di due minuti per indirizzare subito la gara sui binari giusti, grazie ad un destro da fuori di Chiesa su assist di Vlahovic, deviato appena da un difensore friulano e imprendibile per Silvestri.

Doppietta di Belotti da una parte, doppietta di Candreva dall'altra: Roma e Salernitana iniziano il proprio cammino nella nuova Serie A con un pareggio. All'Olimpico finisce 2-2 con il 'Gallo' che trova i suoi primi due gol assoluti in campionato con la maglia giallorossa dopo essere rimasto a secco la scorsa stagione (il Var gliene annulla un altro proprio ad inizio gara), mentre l'ex Lazio riprende da dove aveva lasciato solo qualche mese fa, trovando due perle che hanno fatto sognare per mezz'ora la squadra di Sousa. Alla fine gli uomini di Mourinho si devono accontentare di un pareggio.

Il campionato dell'Atalanta inizia con una vittoria. I nerazzurri si impongono 2-0 contro il Sassuolo: a decidere il match Nadir Zortea e Charles De Ketelaere. Il belga ci ha messo 38 minuti per rinascere e cancellare l'annus horribilis con la maglia del Milan con un gol che ha permesso agli orobici di strappare i primi tre punti della stagione.