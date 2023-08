Milan, Cagliari, Lazio e Roma: le ultimissime

Si chiude la prima di Serie A con Bologna-Milan e Toro-Cagliari. Sarri: "Prestazione ingiustificata". Zapata oggi giallorosso

ROMA – Si chiude oggi la Serie A con due posticipi alle 18.30 la sfida tra Torino e Cagliari nel posticipo Bologna-Milan. Le probabili formazioni.

Nell'anticipo la Lazio si è fatta rimontare nel finale dal Lecce a fine gara la rabbia del tecnico Sarri che non cerca scuse: “Parlo di superficialità, è l’aspetto più complicato da digerire e da risolvere. Stessa spiegazione dell'anno scorso, nello stesso stadio e giocando la stessa partita. Un brutto segnale, significa che non cresciamo mai. Nel secondo tempo l'abbiamo messa facile. E' vero che abbiamo preso gol al 40’, c'è stata la palla del raddoppio per Ciro, ma dopo l’intervallo hanno giocato solo loro. Avrebbero potuto segnare prima. Non abbiamo alibi, questi errori li abbiamo fatti anche in passato. Il secondo tempo è stato scadentissimo, inaccettabile, inspiegabile per atteggiamento”.

È il giorno di Duvan Zapata. All’indomani della prima giornata di campionato, la Roma ha fissato l’incontro con l’Atalanta per definire l’acquisto del centravanti atteso tutta l’estate. Sarà un lunedì caldo che dovrebbe portare all’esito più scontato. Sabato, a Verona, Zapata potrà debuttare con la sua nuova squadra, anche se ieri a Reggio Emilia ha fatto sapere di non essere contrario all’eventuale permanenza a Bergamo.