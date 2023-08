Roma, Lazio, Juventus e volley: le ultimissime

Gasperini blocca la cessione di Zapata. Sarri striglia i biancocelesti. I bianconeri non abbandonano Lukaku. Ancora una vittoria ai mondiali di pallavolo per l'Italia

ROMA – Una frenata improvvisa quando era tutto fatto: congelato l'arrivo di Zapata alla Roma. Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha infatti voluto rallentare in extremis il suo trasferimento in giallorosso a causa dell’infortunio di El Bilal Touré. Una decisione presa e ribadita alla sua società ieri, e riportata dai dirigenti bergamaschi al club giallorosso nella call del tardo pomeriggio. Con una premessa: il trasferimento non è saltato, ma messo momentaneamente in stand by fin quando Gasp non avrà rassicurazioni su un possibile sostituto del colombiano.

Discorso del tecnico della Lazio Sarri a tutta la squadra ieri alla ripresa a Formello. L'allenatore non ha strigliato la squadra biancoceleste, ha cercato di responsabilizzarla. Ieri si è aggiunto il colloquio tra il tecnico e il ds Fabiani, appena ufficializzato e rientrato nella notte in macchina da Lecce. L’ex dirigente della Salernitana non è transitato dallo spogliatoio di Lecce, ma ieri era in campo per la ripresa a Formello.

Assist e gol alla prima di campionato Vlahovic si è presnetato alla grande ma la Juve non abbandona l’idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è noto da tempo ed è figlio anche dei conti relativi al suo contratto in essere: 75 milioni leggermente trattabili, soldi che sistemerebbero gran parte dei problemi attuali di bilancio e darebbero l’opportunità di tornare alla carica per avere Lukaku dal Chelsea.

Si allunga la striscia positiva della Nazionale under 21 femminile impegnata ai Campionati del Mondo di categoria in corso in Messico: nella prima giornata della seconda fase le azzurrine si sono imposte 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25- 17) sugli Stati Uniti.