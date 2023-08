Roma, Guardiola, Serie A e calcio femminile: le ultimissime

La Roma non molla Zapata. Disavventura per Guardiola. Uno squalificato in Serie A. Non si spegna la polemica su Rubiales

ROMA - Prosegue la trattativa fra Roma e Atalanta per l'arrivo nella capitale di Duvan Zapata. La valutazione dell'attaccante colombiano è di 10 milioni di euro: i nerazzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, vorrebbero incassare con certezza questa cifra, mentre la Roma sarebbe pronta a versare subito 5 milioni e a distribuire gli altri 5 in bonus.

Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City è stato operato d’urgenza per un problema alla schiena emerso negli ultimi giorni. L’allenatore dovrà restare a riposo per alcuni giorni, e potrà tornare a lavorare soltanto dopo la sosta per le nazionali prevista all’inizio di settembre.

Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della prima giornata, ha squalificato per una giornata il portiere del Frosinone Stefano Turati grazie alla prova televisiva. Turati "è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio", si legge nelle motivazioni.

Sono ''insufficienti'' le scuse di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, dopo aver baciato sulle labbra l'atleta Jenni Hermoso dopo la vittoria della Spagna sull'Inghilterra nella finale mondiale del Campionato femminile di calcio. Lo ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. "Quello che abbiamo visto è stato un gesto inaccettabile", ha detto il premier in una conferenza stampa. "Penso anche che le scuse di Rubiales siano insufficienti. E penso anche che siano inappropriate e che debba andare oltre", ha aggiunto Sanchez.