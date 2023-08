Lazio, Roma, Tamberi e Tevez: le ultimissime

Lazio-Guendouzi giorni decisivi. Zapata decide. Oro per Tamberi. Tevez è il nuovo allenatore dell'Independiente

ROMA - Guendouzi in caldo. Trattativa ben avviata, la Lazio da 48 ore lavora con l’idea di chiuderla. Serve qualche altro giorno di attesa e almeno un’uscita. Prestito con obbligo di riscatto condizionato. L’OM lo molla, Sarri è convinto. Aggiungerebbe fisicità e contrasto, completando il reparto in cui sono entrati Kamada e Rovella accanto a Cataldi, Vecino e Luis Alberto. Matteo Guendouzi è in grado di muoversi da vertice basso o da interno di centrocampo. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l’accordo con il giocatore, la Lazio ha proposto un quinquennale da circa 2,5 milioni ma non è così, trattativa non semplice con gli agenti.

Dentro o fuori, l’Atalanta decide oggi. O meglio, è Gian Piero Gasperini a decidere se Duvan Zapata potrà abbracciare Mourinho e la Roma oppure se dovrà restare in squadra per avere un rinforzo in più nel suo reparto offensivo. Del resto, per il tecnico nerazzurro già sarebbe difficile cederlo a un club rivale per la corsa alla zona Champions, figuriamoci adesso che ha un uomo in meno in attacco per l’infortunio di El Bilal Touré. Eppure appena tre giorni fa sembrava davvero tutto fatto per il suo passaggio a Trigoria.

Gianmarco 'Gimbo' Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata alla prima prova. Medaglia d'argento per il 24enne statunitense JuVaughn Harrison che salta anche lui 2,36 ma al secondo tentativo. Bronzo per il 32enne qatariota Mutaz Essa Barshim con 2,33. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna iridata ungherese, la prima d'oro, dopo l'argento di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.

Carlos Tevez è il nuovo allenatore della squadra argentina dell'Independiente. Tevez, 39 anni, che ha firmato un contratto di un anno, ha già partecipato al suo primo allenamento con la squadra in vista della partita con il Velez. Il precedente allenatore, Ricardo Zielinski si era dimesso dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Colon nel fine settimana di apertura della nuova stagione della massima serie argentina. Tevez non ha più lavorato come allenatore da quando ha concluso un periodo di cinque mesi alla guida del Rosario Central lo scorso dicembre.