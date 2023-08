Roma, Lazio, Napoli e Champions: le ultimis

Per la Roma suggestione Lukaku. La Lazio ad un passo da Guendouzi. Napoli beffato per Gabri Veiga. Al via i preliminari di Champions

ROMA - Ad otto giorni dalla chiusura del mercato la Roma non ha ancora trovato il sostituto di Abraham. Tramintato Zapata i giallorossi devono trovare un’altro attaccante e il sogno dei tifosi si chiama Romelu Lukaku. Stamani sul Corriere dello Sport in edicola il direttore Ivan Zazzaroni si chiede come mai coni soldi incassati dalla cessione di Ibanez e con parte di quelli che avrebbe speso per Morata, Marcos Leonardo o Zapata i giallorossi non si presentano al Chelsea per un prestito con obbligo di riscatto di Lukaku? Se dovesse fare bene, nel prossimo giugno il belga potrebbe anche essere ceduto in Arabia, magari dopo aver portato la squadra in Champions.

Guendouzi vicino, ma c’è distanza tra Lazio e Paok Salonicco per la cessione di Marcos Antonio. La trattativa per il francese prosegue, serve almeno una partenza per chiudere, meglio due stando alle idee di Lotito. L’agente del regista brasiliano ieri è stato ricevuto a Formello, sperava di chiudere la cessione di Marcos Antonio in prestito con riscatto fissato intorno ai 5 milioni. Sono pochi per la Lazio. Lotito punta a vendere il brasiliano a 9 milioni, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. C’è distanza, la pista greca resta aperta.

Clamorosa beffa per il Napoli. De Laurentiis ha provato a sbloccare la trattativa con l’agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, fino a ieri, ma gli ostacoli contrattuali relativi ai diritti d’immagine e alle commissioni sono risultati insormontabili. Tra l’altro, Garcia non sembra troppo convinto di puntare sul giocatore. E così, in questa situazione di stallo è spuntato l’Al-Ahli che pareggia l'offerta del Napoli mettendo sul piato 36 milioni di euro.

Prezioso successo del Galatasaray nell'andata dell'ultimo turno dei playoff di Champions League. I campioni di Turchia vincono 3-2 sul campo dei norvegesi del Molde una partita vietata ai deboli di cuore e dominata dalle polemiche per la direzione arbitrale di Anthony Taylor. Nelle altre gare della serata, spicca il successo per 2-1 del Braga sul Panathinaikos: i portoghesi passano nella ripresa con Abel Ruiz e Djalo. Nel finale di gara arriva la rete, per i greci, dell'argentino Mancini che riapre il discorso qualificazione. Pareggio senza reti tra Maccabi Haifa e Young Boys.