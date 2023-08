Lazio, Fiorentina, Rubiales e Us Open: le ultimissime

Kamada, Isaksen e Castellanos: "Vogliamo vincere. Parte male l'avventura della Fiorentina in Conference. Voci sulle dimissioni del presidente della federcalcio spagnola. Sorteggiato il tabellone dell'Open Usa

ROMA - Tempo di altre presentazioni in casa Lazio. Ecco tre dei nuovi acquisti che parlano per la prima volta, e in maniera ufficiale, in conferenza stampa. Kamada, Isaksen e Castellanos raccontano le loro sensazioni dopo il primo periodo in biancoceleste ed il coor è unanime: “Vogliamo vincere con Sarri”. I primi due sono arrivati nelle ultime due settimane, la punta invece, ha assaggiato anche se per poco anche il ritiro di Auronzo di Cadore. Nelle loro parole tanta voglia di fare bene, di impressionare, di diventare assoluti protagonisti di una Lazio in rampa di lancio.

Comincia male la nuova avventura europea della Fiorentina. Nel primo match di Conference League, i viola sono stati battuti a Vienna dal Rapid per 1-0. Decisivo il gol su rigore segnato da Grull al 35' del primo tempo.

Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales si dimetterà domani. Lo annuncia 'El Pais'. Rubiales è finito nell'occhio del ciclone per il comportamento tenuto al termine della finale della Coppa del Mondo femminile vinta dalla Spagna sull'Inghilterra. Rubiales, durante la premiazione ha baciato sulla bocca senza consenso la calciatrice spagnola Jenni Hermoso.

Sorteggiato il tabellone degli Us Open 2023. Carlos Alcaraz, testa di serie n.1, potrebbe affrontare Jannik Sinner ai quarti di finale. Novak Djokovic, inserito nella parte bassa del tabellone, potrebbe invece trovare il greco Stefanos Tsitsipas nel suo ipotetico quarti di finale. Ascolta le news del pomeriggio