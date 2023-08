Roma, Lazio, Milinjovic e Fiorentina: le ultimissime

Oggi visite e firma di Azmoun. Guendouzi dice si alla Lazio. Milinkovic espulso per una testata. Viola sconfitti nell'andata dei playoff di Conference

ROMA - La Roma abbraccia Azmoun ch ieri sera è sbarcato a Ciampino poco prima delle 21, l'attaccante iraniano è arrivato nella Capitale per cominciare la sua avventura alla Roma. Il giocatore dovrà prima sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva prima di firmare il contratto con i giallorossi. L'affare con il Bayer Leverkusen si farà in prestito con diritto di riscatto tra i 12-13 milioni.

La Lazio ha incassato il si di Matteo Guendouzi, ora servono l’intesa con l’Olympique Marsiglia e le cessioni di Marcos Antonio e/o Basic, meglio se entrambe. Con il francese c’è l’intesa a 2,5 milioni l’anno per cinque stagioni. L’OM chiede 18 milioni. Fabiani era stato criptico in conferenza: «Guendouzi? Siamo in fase di riflessione...». E non aveva escluso l’arrivo di Bonucci al fotofinish, anche se Sarri ne farebbe a meno: «Bonucci è un’idea suggestiva, nessuno può disconoscere bravura e carriera. Le valutazioni terminano all’ultimo secondo di mercato».

Clamorosa reazione di Milinkovic Savic. L'ex centrocampista della Lazio è stato espulso a pochi minuti dalla fine della terza giornata della Saudi League, che vedeva il suo Al-Hilal impegnato sul campo dell'Al-Raed. Sul punteggio di 3-0 a favore, Milinkovic è andato a contatto con un difensore avversario ed è caduto a terra. Dopo aver protestato (inutilmente) con l'arbitro, chiedendo il rigore, l'ex laziale è stato rimproverato dall'avversario. Ne è nato un battibecco, che si è concluso con una leggera testata del serbo, che ha mandato al tappeto il difensore dei padroni di casa ed è stato espulso.

Il Rapid Vienna sconfigge 1-0 la Fiorentina nel match d'andata del playoff di Conference League disputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' del primo tempo. Il ritorno tra una settimana allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze