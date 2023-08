Lukaku, Sepe, Rubiales e basket: le ultimissime

La Roma sogna Lukaku. Visite mediche per Sepe. Rubiales: "Non mi dimetto". Buona la prima dell'Italbasket al mondiale

ROMA - Il sogno Romelu Lukaku potrebbe diventare realtà per la Roma. Secondo il 'Telegraph' il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere il trentenne belga in prestito al club giallorosso a patto che paghi per intero il lauto stipendio dell'ex attaccante dell'Inter. Sempre secondo il quotidiano inglese Lukaku avrebbe chiuso le porte sia ad una cessione alla Juventus, che alla ricca Saudi League.

La Lazio ha scelto Luigi Sepe come vice Provedel. L’arrivo ieri a Roma, stamattina le visite mediche in Paideia prima di firmare il contratto a Formello. Operazione in prestito secco con metà stipendio pagato dalla Salernitana. Si metterà subito a disposizione di Maurizio Sarri, fin qui con Adamonis e Furlanetto in panchina. Il 32enne di Torre del Greco inizia così la nuova grande esperienza. Già domenica, all'Olimpico contro il Genoa, è prevista la prima convocazione.

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato a sorpresa che non intende dimettersi per il caso del bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso. "Non mi dimetterò", ha scandito nel suo intervento in cui ha attaccato il "falso femminismo" che a suo dire "non cerca la verità" e denunciando "un tentato omicidio sociale" nei suoi confronti. I media spagnoli avevano riferito che Rubiales avrebbe presentato le sue dimissioni all'assemblea generale. "Il bacio erta consensuale" ha poi precisato.

Inizia con un importante successo l'avventura al Mondiale dell'Italbasket di Gianmarco Pozzecco: nel girone A, gli azzurri faticano ma superano 81-67 l'Angola della stella Nba Bruno Fernando, centro degli Atlanta Hawks (13 i punti a referto per lui). La selezione africana, trascinata anche da Dundao (19 punti), non può nulla contro un ispirato Fontecchio (top scorer del match con 19 punti) e le solide prove di Tonut (18) e Ricci (12), decisivo nella seconda parte del match. Segui la diretta della partita. Ascolta le news della mattina