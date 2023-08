Roma, Lazio e Inter: le ultimissime

Ore decisive per Lukaku in giallorosso intanto Mourinho avverte: “Siamo da quinto, ottavo posto”. A Formello presentati Pellegrini e Rovella. Tuchel parla di Pavard

ROMA - Giornata cruciale per il futuro di Romelu Lukaku. Nella mattina di oggi, dall'Inghilterra si parlava di una possibilità che ha poi trovato conferme in Italia: il Chelsea è disposto ad aprire al prestito del trentenne attaccante belga. La Roma ha avviato così i primi contatti con il club inglese, prima della partenza direzione Londra del general manager Tiago Pinto e di Ryan Friedkin avvenuta alle 15.30.

"Oggi dico che la Roma è da quinto, ottavo posto, insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Se poi uno può fare un'impresa e finire tra i primi quattro, ottimo. Ma noi durante l'anno in Europa vogliamo andare avanti e non in vacanza". Così il tecnico della Roma, José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona.

Ieri Kamada, Isaksen e Castellanos. Oggi Pellegrini e Rovella. La Lazio presenta altri due nuovi acquisti, questa volta a Formello tocca alla coppia arrivata dalla Juve. Per il terzino si tratta di un ritorno dopo il prestito di gennaio. Il giovane centrocampista invece, solo da pochi giorni respira l’aria di Formello. "Al ritorno sono state emozioni fortissime, differenti da un certo punto di vista", spiega Pellegrini tifoso laziale. E Rovella ha un desiderio: "Lazio-Roma è il derby più bello. Non vedo l'ora di poterlo giocare".

L’affare sembra concluso, ma il tecnico del Bayern Monaco frena la trattativa per la cessione del terzino francese Pavard all’Inter. Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida di campionato contro l’Augusta, l’allenatore dei bavaresi manda un messaggio piuttosto chiaro ai dirigenti nerazzurri. “Benjamin Pavard ha chiesto di essere ceduto perché ha ricevuto una offerta - ammette Thomas Tuchel - ma noi dobbiamo pensare al bene della squadra. Se le cose cambieranno dipenderà da noi, se riusciremo a trovare in tempi brevi un sostituto". Ascolta le news del pomeriggio